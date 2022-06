Si ribalta con l'auto sulla Statale vicino al ponte sul Tenna, paura e lunghe file in entrambe le direzioni

FERMO - Spaventoso incidente sulla Statale in prossimità del ponte sul fiume Tenna. Ci è voluto tempo per estrarre dalle lamiere di una Dacia una ragazza cinese che si è cappottata, finendo paurosamente a un passo dalle case affacciate sulla strada. Ferita alle braccia, non ha perso molto sangue ma è stata recuperata in stato di minima coscienza e questo preoccupa. Diverse persone che dicono di aver assistito all’incidente, avvenuto intorno alle 15, sono convinte che la ragazza stesse facendo un’inversione a U ma su questo indaga la polizia.

LEGGI ANCHE

La vedono annaspare in acqua, arriva l'eliambulanza. Choc in spiaggia: turista annega sotto gli occhi dei bagnanti

LEGGI ANCHE

Bagnante si sente male vicino agli scogli, soccorsa in mare è in prognosi riservata

Sta di fatto che si è ascontrata con il furgoncino Citroen che proveniva da sud verso nord appena prima del ponte. E’ stato un terribile schianto, anche il furgone sul davanti è rimasto visibilmente danneggiato. «Sembrava una bomba!» dice avverte un’anziana «per fortuna i miei nipotini stavano al mare, non voglio pensare a quello che sarebbe potuto accadere se fossero stati davanti casa a giocare!». Per i soccorsi c’erano due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e l’automedica del 118, i Vigili del Fuoco di Fermo, la cui presenza è indispensabile in circostanze del genere, ossia quando si tratta di estrarre persone dalle lamiere. Per i rilievi e il ripristino della viabilità c’era la Squadra mobile e c’è stato parecchio lavoro da fare sul fronte della viabilità. Durante le operazioni di recupero si sono formate file di due chilometri a nord e sud del ponte.

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA