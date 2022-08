FERMO - Ancora grande musica a Fermo. Fa tappa infatti in Piazza del Popolo oggi alle ore 21, il “Back to the future live tour” di Elisa, L’ingresso in Piazza è consentito già dalle ore 18.



Gli spostamenti

Con ordinanza della polizia locale dunque sono stati individuati come parcheggi aperti per la manifestazione: Maxi Parcheggio, Parcheggio Polo Scolastico Via Lussu, Parcheggio c/da Mossa, Parcheggio Via Cimarosa. Sarà a disposizione un servizio di bus navetta con partenza solo da Polo Scolastico e da via Respighi e arrivo al Terminal Dondero al costo di 2 euro (andata e ritorno) con il seguente orario e percorso: andata : via Joyce Lussu Polo Scolastico - via Respighi - via Tomassini Terminal Dondero, dalle ore 17:30 alle 21:30 ogni 15 minuti; ritorno: via Tomassini Terminal Dondero - via Joyce Lussu Polo Scolastico - via Respighi dalle ore 23 alle 01:30 ogni 15 minuti. Sono state inoltre disposte le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 16 con i divieti di transito segnalati in loco. Come ha ricordato la produzione sin dalla presentazione del tour “per la prima volta Elisa è protagonista di una tournée che tocca tutte le regioni d’Italia. Ogni tappa diventa un’ occasione per valorizzare il luogo che la ospita.