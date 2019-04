Lo stalker chiede il "pizzo" per interrompere la persecuzione: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Una relazione sentimentale finita, degenerata in una lunga serie di minacce ed intimidazioni, fino all’estorsione. Lei e i suoi cari erano arrivati a dovergli versare il pizzo, pur di tenerlo a distanza ed evitare che le minacce si concretizzassero. E’ per questo che è finito agli arresti, su ordinanza del gip di Fermo, un uomo residente nel Fermano. E’ stata la squadra mobile della Questura di Fermo a dare esecuzione al provvedimento, che lo ha portato alla custodia cautelare al suo domicilio. L’accusato, oltre alla donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, si era rivolto anche ad alcuni suoi famigliari. Già in precedenza era stato oggetto di un divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’arrestato, infatti, nella seconda metà del 2018, nonostante avesse ricevuto il divieto di avvicinarsi, secondo l’accusa continuava ad esercitare nei confronti della vittima reiterate condotte persecutorie. Non solo un pressing asfissiante che aveva profondamente turbato la vita della donna e dei suoi, cari, ma si era arrivati anche a condotte estorsive. L’uomo è accusato tra l’altro di aver danneggiato l’auto della persona offesa. Dopo quell’episodio, avrebbe anche minacciato ulteriori e gravi conseguenze, qualora le sue pretese non fossero soddisfatte. Da qui è scattata per gli inquirenti l’accusa di estorsione aggravata, ad aggiungersi ai precedenti reati.