FERMO Decollata ieri la stagione balneare con il primo sabato prettamente estivo. Presenze quadruplicate lungo la costa fermana, da Porto Sant’Elpidio a Lido di Fermo, Porto San Giorgio, Pedaso e la spiaggia di Campofilone. Buono l’afflusso anche a Marina Palmense dopo l’apertura del ponte ciclopedonale sull’Ete. La testimonianza degli chalet pieni era la difficoltà nel trovare parcheggi già dalla prima mattinata, in particolare a Porto San Giorgio. Qui erano sold out ieri mattina già su via XX Settembre e via sul lungomare sud nuovo, dove per il momento nel tratto in questione si parcheggia a lisca di pesce, in attesa che venga rifatta la segnaletica orizzontale la prossima settimana.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Falconara, motoscafo in avaria: attimi di paura a bordo. Intervengono i pompieri

I nodi

Nuova stagione ma vecchi problemi. Il riversarsi sulle spiagge di presenze non locali e provenienti per la stragrande maggioranza dall'entroterra, ha fatto sì che si riproponesse il solito problema del reperimento dei posti auto. A nord di Porto San Giorgio, in molti hanno lasciato l'auto all'interno di uno dei parcheggi privati che insistono in zona, dove il passaggio non era interdetto, sebbene permanesse il cartello nel quale il privato diffidava dal lasciare l'auto. Alessio del Coco Loco (Vincenzo Serafini, all'anagrafe) in tono sarcastico dichiara: «Un ringraziamento va al sindaco e al comandante dei vigili che ancora non si sono preoccupati di aprire l'area dei parcheggi qui davanti ma in compenso hanno mandato i vigili a fare le multe a quelle persone che avevano posteggiato l'auto sulle strisce, ormai sbiadite, per il posteggio dei motorini. Due auto sono state multate. In una città che vuole fare turismo, l'8 di giugno ci devono essere i parcheggi». Nell'altro parcheggio privato dove ieri qualcuno si è arrischiato a lasciare la vettura, nessuna sapeva se si potesse fare o no, considerato il rischio di rimozione.

Le presenze

Polemiche a parte, «la spiaggia ieri era quasi sold out conferma Serafini - . Si può dire che i 120 ombrelloni a disposizione erano quasi tutti pieni. Per la maggior parte sono stagionali che hanno riconfermato. Gli spazi a disposizione sono gli stessi degli scorsi anni». Allo chalet Ondina di Lido di Fermo, Maria Adele Luzi commenta: «Il movimento è cominciato. Sono tornati molti degli stagionali. L'unico problema è che non riesco a trovare personale. Per ora il ristorante non ha ancora riaperto. Il problema è che la gente non ha voglia di lavorare. Dicono tutti di avere bisogno ma quando dici che c'è da lavorare sabato e domenica, scappano via. Devono capire che noi aspettiamo i fine settimana per lavorare».

La giornata

Romano Montagnoli, al Wind Surf di Porto San Giorgio, spiega: «Diciamo che quella di oggi (ieri) è la prima giornata utile della stagione. Le spiagge sono piene. Speriamo continui così. Per quello che mi riguarda, gli stagionali sono stati tutti riconfermati, anzi, probabilmente c'è stato un incremento stando agli ombrelloni che non abbiamo più e al fatto che non siamo riusciti ad accontentare tutti. Le spiagge sono abbastanza pulite, è stato un inverno abbastanza mite. Lo scorso fine settimana è iniziato anche il servizio di salvataggio. Possiamo dire di essere a regime. Siamo partiti un po' in ritardo ma ci siamo. Se settembre sarà bello, recupereremo tutto e oltre. Per i parcheggi a nord, serve la convenzione con il Comune al più presto. Il personale, complessivamente, si trova: la cosa difficile è trovare la figura adeguata al ruolo richiesto ma è un problema di sempre. Serve gente volenterosa nella speranza che tornino l'anno successivo».