Spaventoso frontale tra due auto: tre donne ferite, grave una mamma

FERMO - Uno spaventoso schianto frontale è avvenuto oggi pomeriggio verso le 14,30 sulla Statale 16 Adriatica alle porte di Fermo.Coinvolte una Ford Fiesta guidata da una donna ed una Lancia Musa con a bordo madre e figlia. Le due auto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono violentemente scontrate finendo anche contro il guard rail.Ferite tutte tre le donne coinvolte nello schianto. La situazione più preoccupante è quella che riguarda la madre, i sccorritori hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un suo trasferimento all'ospedale regionale di Torrette. Le altre due sono state invece portate al pronto soccorso dell'ospedale Murri. La Statale 16 è stata chiusa per un certo tempo per far atterrare l'elimabulanza e rimuovere le due auto pesantemente danneggiate. Sul posto anche la Polizia ed i vigili urbani.