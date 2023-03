Sparatoria a Lido Tre Archi: ferito un uomo, caccia all'aggressore

FERMO - Uno sparo improvviso ha squarciato il silenzio della sera a Lido Tre Archi di Fermo. Subito dopo le sirene delle ambulanze e delle forze di polizia accorse a soccorrere un ferito.

Sparatoria a Lidro Tre archi, ferito un uomo

Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso all'interno di un appartamento a Lido tre archi di Fermo e il proiettile ha colpito un uomo di origine nordafricana che è stato soccorso e trasportato all'ospedale Murri di Fermo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della sparatoria le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e per cercare di rintracciare la persona che ha premuto il grilletto, fuggita dopo lo sparo.