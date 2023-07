FERMO - Oltre 41 grammi di droga, tra cocaina e hashish, involucri, bilancini di precisione, tutto l’occorrente per pesare e confezionare la droga. È il sequestro messo a segno dai carabinieri di Porto San Giorgio, che ha portato all’arresto di un uomo, fermato nei pressi di Lido Tre Archi. Il controllo è scattato nei giorni scorsi, durante un servizio notturno, mirato al contrasto del traffico di stupefacenti, da parte dei militari della caserma sangiorgese, con l’ausilio di unità specializzate.

L’uomo, perquisito, aveva addosso undici involucri termosaldati contenenti cocaina ed un telefono cellulare. I militari si sono subito convinti che il soggetto avrebbe potuto detenere altra droga ed hanno proceduto ad una perquisizione a domicilio, dove hanno trovato altre dosi di cocaina, ma anche di hashish, già confezionate, oltre ad una somma di 600 euro in contanti, che gli inquirenti ritengono probabile frutto dell’attività di spaccio. In casa c’erano anche tre bilancini di precisioni e materiali per il confezionamento. Tutto è stato posto sotto sequestro, insieme al cellulare del presunto pusher, che il personale dell’Arma sta scandagliando per ricostruire i contatti con i consumatori, ma soprattutto con altri componenti della rete di smercio di droga. Complessivamente sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina e 16 grammi di hashish. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato riportato nella propria abitazione, dove rimane in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria. I carabinieri del comando provinciale di Fermo si preparano a disporre per il periodo estivo una fitta rete di controlli ed attività mirate, con l’obiettivo di fermare il traffico di stupefacenti e le attività criminali. Dall’Arma si rinnova l’invito alla cittadinanza a fornire la massima collaborazione, segnalando situazioni sospette ed elementi utili alle indagini.