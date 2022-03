Suona la polizia, lui getta la droga dalla finestra e poi ci prova: «Scusate, stavo dormendo». Denunciato

FERMO - «Scusate, stavo dormendo» ha detto alla polizia che da un po' stava suonando. Peccato che altri, appostati fuori, lo avevano visto buttare dalla finestra due involucri. In una scatoletta metallica c'erano 13 dosi confezionate per poco più di 10 grammi di hashish, in due "ovetti", invece erano contenuti 10 involucri con 4 grammi di eroina. Gli agenti di polizia stavano controllando l'appartamento, a Lido San Tommaso di Fermo, proprio per il sospetto che fosse luogo di spaccio. Il giovane, un ventenne incensurato, è stato denunciato e piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrate anche banconote di vario taglio.

Ultimo aggiornamento: 19:39

