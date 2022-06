Nervoso mentre passeggia in centro: i finanzieri gli trovano più di mezz'etto di cocaina

FERMO - Nervoso mentre passeggia in centro: i finanzieri gli trovano la cocaina in tasca. È accaduto a Fermo, dove il comportamento di due italiani, in evidente stato di agitazione, ha insospettito i militari. Infatti, fermati inizialmente per un controllo di routine mentre passeggiavano per le vie di Fermo, durante l’ispezione i due hanno assunto un atteggiamento sempre più nervoso ed hanno così indotto i Finanzieri ad approfondire gli accertamenti e ad esaminare minuziosamente tutti i loro effetti personali. I sospetti hanno trovato subito conferma; dopo l’iniziale reticenza, i fermati hanno esibito spontaneamente la sostanza stupefacente in loro possesso. In totale, sono stati sequestrati 57,5 grammi di cocaina e per uno dei detentori è scattata la denuncia penale per la violazione prevista dall’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti che prevede, nei casi più gravi, la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro.

