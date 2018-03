Lotta allo spaccio di droga controllati otto autobus alcune aule e 500 studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Controlli di polizia nelle scuole e sugli autobus con l’ausilio delle unità cinofile. Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di droga da parte della polizia di Fermo che a distanza di qualche mese dal primo blitz ha messo in atto nuovi serrati controlli nel mondo studentesco. Otto gli autobus ispezionati con i cani antidroga e 500 gli studenti controllati.Il Commissariato di Fermo ha eseguito con l'ausilio di 2 cani antidroga del distaccamento cinofili della Polizia di Ancona, mirati controlli sugli autobus che trasportavano studenti provenienti dall’entroterra Fermano. Nello specifico sono stati sottoposti a controllo 8 autobus con complessivi 500 studenti circa. Successivamente, d’intesa con i rispettivi dirigenti scolastici, sono stati ispezionati anche i locali e le aule di due istituti di scuola superiore di Fermo, il tutto mentre erano in corso le lezioni. Nessuna sostanza stupefacente è stata rinvenuta, ma il servizio nella sua complessità è ritenuto di preziosa utilità affinché nessun giovane si possa permettere di portare o addirittura spacciare droga a scuola.