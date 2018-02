Spacciava cocaina in negozio I commercianti di Tre Archi insorgono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO- Protestano i commercianti di Lido Tre Archi dopo aver appreso la notizia di un negoziante smascherato che spacciava cocaina all’interno del suo negozio ai finti clienti. Qualcuno si è fatto un’idea di chi potrebbe essere questa persona e dice che non si tratta di un residente della zona.I negozianti vogliono far sapere che non si può fare di tutta un’erba un fascio e dicono che «le forze dell’ordine dovrebbero dare informazioni complete mettendo nome e cognome della persona perché è giusto che si sappia chi è lo spacciatore, in questo modo non finisce alla gogna un’intera categoria che fatica ogni giorno a tirare su la saracinesca del negozio e a fare giornata con un lavoro onesto». Sempre i negozianti dicono che Lido Tre Archi non è solo il luogo dello spaccio e della prostituzione ma è un quartiere pieno di gente per bene che fatica a togliersi di dosso l’etichetta del quartiere Bronx del Fermano.La notizia rimbalzata su tutti i giornali riguardava il gestore di un’attività incastrato dalla polizia. Gli agenti del commissariato avevano notato un uomo uscire da un negozio di Lido Tre Archi e insospettiti lo hanno seguito e fermato. Addosso gli è stata trovata una dose di cocaina. Così le forze dell’ordine coordinate dal dirigente Filippo Stragapede, sono arrivate a un negoziante 57enne che è stato accompagnato in commissariato ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica.