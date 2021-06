La stretta di mano serviva a passare la dose di cocaina: controlli e denunce a Tre Archi

FERMO - Ancora droga con due denunce della polizia. Sono proseguiti i controlli a Lido Tre Archi. Gli equipaggi della Questura, le pattuglie del Reparto prevenzione crimine e l’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno presidiato il quartiere. Identificate più di 140 persone e controllati 90 veicoli.

Il particolare

Sotto esame anche scale, vani dei contatori, fioriere e luoghi di transito. Ma ancora l’attività svolta in numerosi androni dei palazzi della zona ha consentito il ritrovamento di una dose di droga con conseguenze sia per il detentore che lo spacciatore. Il personale della Squadra Mobile ha notato due soggetti in un androne che si salutavano stringendosi la mano, una modalità ormai inusuale in questo periodo: l’Unità cinofila presente nei pressi ha “puntato” uno dei due uomini che maldestramente ha tentato di occultare una dose di cocaina, acquisita con la stretta di mano, che è stata recuperata e sequestrata dai poliziotti.

I soggetti

Entrambi i soggetti sono stati controllati, senza ritrovare ulteriori dosi di droga e mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura, l’altro, un giovane nordafricano già noto per analoghi reati, è stato denunciato per spaccio. Il controllo del veicolo dell’acquirente, un ventenne residente nell’entroterra fermano, ha rilevato la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e pertanto il conducente è stato multato e il mezzo sottoposto a sequestro.

I problemi

Stessa sorte per un altro mezzo fermato dalla Volante sempre nel corso delle attività di controllo a Tre Archi, che si è riscontrato essere senza copertura assicurativa e che è stato caricato su un carro attrezzi; il conducente è stato sanzionato con una multa certamente superiore a quello che sarebbe stato il premio assicurativo. Ancora una volta, dunque, controlli a tutto campo della polizia nel quartiere costiero di Fermo nel quale quotidianamente sono presenti equipaggi delle forze di polizia.

