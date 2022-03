Lo spaccalegna è un bidone: raggirato un agricoltore che aveva versato 800 euro

FERMO - I carabinieri hanno denunciato un 23enne napoletano per avere truffato un agricoltore sangiorgese che aveva versato in due trance, la somma complessiva di 800 euro circa su una carta di credito.

I fatti: nel mese di gennaio appena trascorso, un coltivatore di porto san giorgio decideva di mettere in vendita, su un noto sito internet di e-commerce, un’attrezzo spaccalegna. a distanza di qualche giorno, quindi, veniva contattato da un signore che, mostrandosi interessato all’acquisto, intavolava la trattativa per definire i dettagli della spedizione. con artifici e raggiri, l’acquirente riusciva a convincere il coltivatore a recarsi presso una postazione atm per ricevere il pagamento dello spaccalegna, mediante bonifico sulla propria carta di credito. In realtà aveva effettuato un addebito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA