FERMO - Manca il secondo stralcio di lavori, un ascensore, ma dopo lunghi mesi di lavoro il sovrappasso pedonale di via Salvo D’Acquisto, che permetterà di risolvere sia problemi di sicurezza che di circolazione stradale, è percorribile dai pedoni. L’apertura al transito pedonale è avvenuta ieri mattina alla presenza di autorità civili e militari. «Ci tengo a ringraziare tutti – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro presentando l’opera – non è completa, è vero, manca il secondo stralcio dedicato alla fruibilità dell’ascensore». L’impianto di elevazione dovrebbe costare circa 70mila euro, il grosso è stato fatto con questo primo stralcio: la base in cemento che sostiene il sovrappasso. «Proveremo a intercettare finanziamenti con i bandi – ha detto il primo cittadino – ma se non sarà possibile, utilizzeremo fondi nostri. Oltre all’ascensore manca il collocamento di alcune luci led lungo la camminata».

Intanto però l’opera, si diceva, sarà pienamente fruibile anche da tutti gli studenti che domani varcheranno le porte delle scuole vicine, soprattutto l’Ipsia, per tornare sui banchi per l’inizio delle lezioni. L’opera, infatti, è stata voluta proprio per migliorare la sicurezza e la circolazione lungo via Salvo D’Acquisto, diventata una direttrice di traffico importante. Non solo perché collega la zona che arriva dalla strada del Ferro verso sud, ma anche l’inverso, con un notevole numero di veicoli che si trovano a transitare, ma anche e soprattutto proprio per la vicinanza con le scuole, l’Ipsia in primis, davanti alla quale c’è l’accesso dal lato est del sovrappasso. «L’opera – ha aggiunto Calcinaro – contribuirà a rendere Fermo ancor più una città a misura di studenti». Accanto al futuro ascensore, per il quale si dovranno capire le tempistiche, c’è l’accesso con una scala, al termine della quale si accede al passaggio pedonale. A est si può vedere anche il mare in lontananza, a sud la strada che va in direzione ospedale, a ovest parte dell’agglomerato del centro storico, a nord la prosecuzione della strada. A progettarlo e gestire i lavori sono stati l’architetto Ortenzi e l’ingegnere Renzi. «Il periodo non è stato dei migliori – ha sottolineato Ortenzi – l’abbiamo ideato pensando che potesse anche avere finalità paesaggistiche. Il cambio di inclinazione è stato voluto proprio per questo e anche il belvedere è stato realizzato in materiale trasparente. Abbiamo anche lavorato spesso durante la notte e devo dire che seguire questo progetto per me è stata una bella occasione di crescita».



«Il fulcro del progetto – ha aggiunto Renzi – è stato proprio nell’asimmetria, particolare unico». Si poteva fare un sottopasso invece di un sovrappasso? Qualcuno aveva avanzato l’ipotesi, ma Calcinaro ha spiegato i motivi per cui non era il caso. «I costi innanzitutto – ha sottolineato il sindaco – ma anche il rischio che ci fossero rinvenimenti archeologici, e poi anche la creazione di luoghi non sorvegliati. Si è creato quindi qualcosa che fosse nella piena visibilità di tutti». Sicurezza quindi, e questo aspetto, della piena visibilità già dal piazzale della scuola, l’hanno rilevato tutti. Lungo la strada sono stati collocati pannelli a separare le due carreggiate, con lo scopo di scoraggiare l’attraversamento pedonale, non più consentito nel punto. Ci sono anche immagini della città nei pannelli collocati. Niente più code per aspettare l’attraversamento pedonale degli studenti, soprattutto all’ingresso e all’uscita dalla scuola. Aspettando l’arrivo del secondo sovrappasso che collegherà il Tirassegno al parcheggio della piscina.