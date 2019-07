Sorpreso con hashish e pistola: â€‹terzo arresto in pochi mesi per il pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Stretta delle forze dell’ordine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Provincia di Fermo. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fermo, dopo un mirato servizio di controllo, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 50 anni residente nel capoluogo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Dopo diversi appostamenti, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione del 50enne. Qui hanno rinvenuto, nascosti in un garage, 160 grammi di hashish, una pistola a salve priva di tappo rosso (fedele riproduzione di una Beretta 92, arma in dotazione alle forze dell’ordine), 8 cartucce a salve, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. E' il terzo arresto per il 50enne, sempre per gli stessi motivi.