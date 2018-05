Luciano Soricelli nominato primo questore della provincia di Fermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciano Soricelli dal prossimo 16 luglio, quando è prevista l’apertura della nuova questura, sarà ufficialmente il primo questore di Fermo. La nomina è arrivata nei giorni scorsi ed era nell’aria da mesi. «Sono contentissimo e anche orgoglioso per l’attività di preparazione svolta in questi dieci mesi nella nuova struttura, ora aspettiamo l’inaugurazione formale della nuova questura».Incarichi di prestigioMarchigiano di Gabicce Mare, 59 anni, sposato, con una figlia, il nuovo questore è in polizia da 35 anni. Ha ricoperto molti incarichi di prestigio su e già per la Penisola. «Conosco molto bene il Fermano - aggiunge il neo questore - è una realtà vivibile con le sue problematiche che esistono più o meno in tutte le realtà. Qui c’ero già stato alcuni anni fa ma poi con la chiusura delle Province tutto era stato sospeso. Ora siamo in attesa dell’implementazione dell’organico da parte del Dipartimento di polizia».Oltre alla questura dal prossimo 16 luglio saranno attivi anche i comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Lo ha reso noto il Viminale, dopo che la decisione è stata presa nella riunione interforze, presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza Nicolò Marcello D’Angelo, con la partecipazione del prefetto «L’attivazione di queste articolazioni territoriali – è stato specificato - porterà al rafforzamento della presenza delle Forze di Polizia nell’intera provincia di Fermo».