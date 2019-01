Postano sui social il video del furto ai vigili: tre giovani nei guai

di Luciano Sgambetterra

FERMO - Forse pensavano di averla fatta franca tanto da postare sui social i filmati della loro scorribanda. Invece sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Nel mirino degli investigatori dell’Arma tre giovanissimi, tutti maggiorenni, sottoposti a una perquisizione nelle rispettive abitazioni nel corso delle quali gli investigatori avrebbero trovato alcuni degli oggetti trafugati all’interno delle auto dei vigili urbani.Il furto è stato messo a segno la sera del 20 gennaio. La banda si era data alla pazza gioia ai danni delle auto dei vigili urbani di Fermo, parcheggiate davanti al comando di piazza Dante, danneggiandone una e portandosi via radio, un cellulare, una macchina fotografica, la paletta di servizio e l’etilometro. Per niente soddisfatti della bravata, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, hanno deciso di pubblicare tutto con un filmato su Instagram.