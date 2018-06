«La nuova Questura è un miraggio estivo» Sit-in del Siulp della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sit-in del sindacato Siulp ieri davanti alla Prefettura di Fermo in vista dell’attivazione della nuova Questura in programma il prossimo mese. Il sindacato parla della Questura come un miraggio estivo, in quanto «mancano uomini e mezzi sia per la Questura che per la sezione di polizia stradale. Sulla carta è tutto pronto ma allo stato dei fatti rischia appunto di essere un miraggio estivo. Intendiamo mettere in campo una serie di iniziative per sensibilizzare sia l’opinione pubblica che le istituzioni. Le ultime assegnazioni di uomini, peraltro solamente alla Questura, riescono a malapena a coprire le incombenze burocratiche-istituzionali della Prefettura; per quanto riguarda i mezzi è meglio stendere un velo pietoso. A tutto questo si aggiunge una prospettiva di potenziamento alquanto ridotta se si continuassero a seguire le logiche adottate fino ad oggi». Il territorio ha bisogno di maggiori risorse.