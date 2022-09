Il fiume è invaso dalla vegetazione, i sindaci chiedono di pulirlo. La risposta: «Aspettiamo il parere della Sovrintendenza...archeologica»

FERMO - Sotto una foresta di vegetazione incolta e abbandonata scorre il fiume Ete Vivo, che nasce tra i Comuni di Santa Vittoria in Matenano e Montelparo, percorre circa 35 km attraversando la provincia di Fermo e sfocia a Porto San Giorgio. Guardando la foto pubblicata sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, vengono i brividi: pensate cosa sarebbe successo se il nubifragio del 15 settembre si fosse abbattuto con violenza inaudita anche in questa zona. Pensate cosa avrebbe trovato la piena a ostacolare il proprio corso lungo il letto del fiume. Ma questa foto è il simbolo di quello che accade nel nostro Paese, dell'assurda burocrazia in cui si imbattono gli amministratori locali quando cercano di preservare il territorio. La vicenda ha dell'assurdo, e a raccontarla è lo stesso sindaco di Fermo.

Il fiume va pulito ma serve il parere della Sovrintendenza archeologica

Paolo Calcinaro, assieme al sindaco di Porto San Giorgio, alla Provincia e ad alcuni privati cittadini chiedono alla Regione Marche, quale ente competente per legge, l'urgente pulizia dell'alveo del fiume Ete Vivo, prima dell'arrivo dell'autunno. «Abbiamo inoltrato la richiesta - spiega Calcinaro - tra fine agosto e primi di settembre, ben prima dei recenti tragici eventi e il 22 settembre è giunta una prima formale risposta: la Regione ha stanziato una somma per la ripulitura del fiume per 7km dalla foce». Bene, riflettono gli amministratori, il progetto c'è. Ma perchè i lavori non vengono avviati? «È tutto fermo in attesa del parere alla Sovrintendenza archeologica, prima di quelli ulteriori ambientali necessari. Avete capito bene... la Sovrintendenza archeologica!».

Il sindaco: «Nelle Marche si può morire di burocrazia»

Gli amministratori fermani sono trasecolati: «Di fronte ad un contenimento del rischio, su un letto di un fiume, si può pensare alla Sovrintendenza archeologica? Sovrintendenza che poi generalmente non ha, per legge, un termine per rispondere...altra stortura italiana che denuncio da tempo. Ora perchè ci tengo a condividere con voi questo: possiamo cercare la colpa in questo o quell'altro funzionario, ente, amministratore. Ma è la struttura del Paese, dell'Italia che non ce la può fare, una nazione piegata tra pareri, autorizzazioni, burocrazia, uffici che non comunicano tra loro anche se sono tutti "Stato". Ho letto in questi giorni una domanda "si può morire di pioggia nel 2022?" Ma mi chiedo, pensando a quanto successo nel nord delle Marche, "si può morire di burocrazia nel 2022?"».