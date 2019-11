Fermo, quattro tonnellate di sigarette di contrabbando: sequestro record di 15mila stecche nel deposito

FERMO - La Finanza scopre nel casertano un furgone cario di sigarette di contrabbando, lo "segue" a ritroso e scova il deposito a Fermo: sequestro record di 4 tonnellate di "bionde, più di 15mila stecche.



La Guardia di finanza di Fermo e il Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Caserta hanno intercettato un furgone che trasportava mezza tonnellata di “bionde”, nel Comune di San Nicola La Strada (Caserta). La perquisizione all’interno dell’abitacolo ha consentito, poi, di rinvenire un ticket autostradale, dal quale è stato possibile desumere la provenienza del carico. Poche ore prima, infatti, il furgone era entrato in autostrada dal casello di Porto Sant’Elpidio.

I Finanzieri hanno, quindi, acquisito i dati del sistema gps associato alla polizza assicurativa del veicolo e scoperto il luogo esatto in cui il “corriere” si era recato per caricare, un capannone sito nella zona industriale di Fermo. I finanzieri hanno rinvenuto ulteriori 3.307 chili di Marlboro Gold e Regina di contrabbando, pari a 15.188 stecche e identificato tre soggetti responsabili della custodia della merce: una cittadina italiana (O.B. – classe 61 nata ad Ascoli Piceno), un ucraino e una donna russa (A.B. – classe 70 e K.E. – classe 73), tutti arrestati. Il complessivo valore delle sigarette sequestrate avrebbe consentito agli indagati rilevantissimi guadagni, stimabili in oltre 700mila euro.



