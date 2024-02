FERMO - Il lavoro sicuro, come dimostrano i troppi incidenti, talvolta mortali, che continuano ad avvenire quotidianamente, è tema di importanza centrale. Vanno in quest’ottica i controlli che i carabinieri del comando provinciale di Fermo mettono in campo con regolarità, per monitorare il rispetto delle norme e sanzionare eventuali violazioni.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Paura a Porto San Giorgio: le cade l'armadio di casa addosso, ragazzina soccorsa in eliambulanza e portata al Salesi

I controlli

Due le irregolarità riscontrate negli ultimi giorni. La prima da parte dei militari di Amandola, con multa e denuncia nei confronti di due giovani brasiliani domiciliati ad Ascoli Piceno. Gli operai, attivi in una ditta di ponteggi, sono stati sorpresi a movimentare materiali all’interno del cantiere senza i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge. Hanno ricevuto un’ammenda di 400 euro a testa ed il deferimento per reati in materia di sicurezza sul lavoro. A Grottazzolina, invece, blitz delle pattuglie del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli per un’accurata ispezione in una ditta calzaturiera di proprietà di un cittadino cinese. L’uomo, sessantenne, è accusato di omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi e di non aver provveduto alla revisione dei dispositivi antincendio. Mancanze che hanno portato ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Salatissimo il conto per l’imprenditore, chiamato a versare ammende per 16.000 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 2.500. Provvedimenti severi, ma necessari per contrastare in modo efficace i reati negli ambienti di lavoro e garantire la sicurezza e la salute del personale. Il comando provinciale dell’Arma rinnova l’invito ad una scrupolosa osservanza delle normative vigenti, in tutti gli ambiti lavorativi, così da garantire ambienti sicuri e salubri, che prevengano incidenti e riducano al minimo i rischi. I carabinieri promettono di proseguire con assidui controlli in tutto il territorio, sanzionando le violazioni con l'obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità che arresti la scia di sangue ed incidenti.