FERMO Quindici persone fermate e trovate in possesso di droga nel giro di pochi giorni, due delle quali denunciate per spaccio e resistenza, diverse patenti ritirate. È il bilancio dei controlli dei carabinieri negli ultimi giorni, ad interessare diversi comuni della provincia, con particolare attenzione alla fascia costiera.

Il peso

Tra i soggetti sorpresi dall’arma in possesso di droga, un 22enne tunisino, denunciato per detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio. Aveva 12 grammi di eroina nascosti nella carena del motorino. Tunisino anche il 33enne senza fissa dimora che, fermato da una pattuglia, ha tentato di scappare, ma è stato bloccato nel giro di pochi minuti e perquisito. Aveva addosso alcuni grammi di hashish. Altre 13 persone sono state segnalate in una serie di servizi. È successo ad un marocchino di 35 anni di Falerone ed un campano 38enne, fermati a Porto Sant’Elpidio e sorpresi con la cocaina. Segnalazione anche per un 28enne di Sant’Elpidio a Mare ed un tunisino, in Italia senza fissa dimora, tutti e due con quantitativi per uso personale di hashish. Droga anche nelle aree montane. I carabinieri di Amandola hanno trovato un nigeriano, residente a Montefortino, con dell’hashish, segnalato anche un 47enne, beccato dai militari mentre consumava cocaina a Porto San Giorgio. Aveva con sé della cocaina anche un 34enne di Altidona, dosi di hashish invece per un ventenne cubano. A Montegiorgio, pattuglie della locale compagnia hanno fermato un 38enne di Porto Sant’Elpidio mentre era alla guida dell’auto.

Il provvedimento

I due spinelli già confezionati e qualche grammo di marijuana gli sono costati il ritiro della patente. Stessa sorte per un giovane di Comunanza, fermato lungo la strada in zona San Ruffino, con dell’hashish all’interno della vettura, come anche un 21enne foggiano ed un 22enne di Porto Sant’Elpidio, fermati alla guida a Monte Urano.