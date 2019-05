Sfonda la porta di casa dei genitori dell'ex amante: stalker arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Neanche gli arresti domiciliari fermano lo stalker: 47enne fermano finisce in carcere per la condotta persecutoria nei confronti dell’ex amante e dei suoi familiari.L’uomo, con precedenti per estorsione e reati contro il patrimonio, da circa un anno perseguitava l’ex amante con pedinamenti, minacce e danneggiamenti nei suoi confronti, ma anche del suo avvocato e della sua famiglia. Tanto da far scattare prima l’ammonimento, poi il divieto di avvicinamento e infine gli arresti domiciliari. Ma il primo maggio scorso l’uomo è uscito in bicicletta, andando a casa dei genitori dell’ex amante e sfondandone la porta. Incastrato dalle telecamere di sorveglianza della zona, è stato arrestato dai poliziotti.