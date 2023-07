FERMO Dal salvataggio a mare agli uffici turistici, dalla navetta al numero unico di accoglienza, Fermo schiera il piano di servizi per visitatori e turisti attivo per tutto il periodo estivo. Una serie di utilità, come evidenzia il sindaco Paolo Calcinaro, «che garantiamo per dare a chi soggiorna in città ed ai bagnanti locali tutto il comfort sia dal punto di vista della sicurezza in mare che nelle informazioni turistiche che negli spostamenti dalla costa al centro e viceversa. Un grazie agli uffici comunali e a tutti coloro che collaborano per rendere al meglio il soggiorno a Fermo».





«Un piano strutturato e coordinato – aggiunge l’assessore al turismo Annalisa Cerretani - che vuole offrire ai villeggianti ed i bagnanti e per chi soggiorna in modo pendolare la possibilità di avere quei servizi turistici indispensabili per una vacanza piacevole ed in serenità. Ringrazio, oltre al personale del Comune, l’Ufficio circondariale marittimo, la cooperativa City Service e Turismarche per l’impegno e la sinergia». L’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi aggiunge, per la parte di sua competenza, «la sinergia che porta a risultati come la Bandiera Blu. Penso al salvataggio a mare, all’accessibilità, alla sicurezza ed alle informazioni ai bagnanti. Grazie all’efficienza dell’Asite le spiagge sono state pulite e attrezzate dopo le alluvioni in tempi record. Non dimentichiamo poi le spiagge libere, con passerelle per famiglie e disabili, docce e bagni pubblici, area cani, la ciclabile sulla costa».

Lido Tre Archi





Per quanto riguarda i punti informativi, partito da giugno ed operativo fino al 10 settembre mattina e pomeriggio quello di Lido, che a luglio ed agosto amplia l’orario dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30. A Lido Tre Archi l’infopoint è partito la scorsa settimana, apre il pomeriggio dalle 16 alle 18 dal giovedì alla domenica e la settimana di Ferragosto sarà operativo tutti i giorni. A Marina Palmense il punto informazioni aprirà dal 17 luglio al 27 agosto, lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina, il sabato e la domenica anche il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.



Passando al salvataggio a mare, sarà garantito anche nelle spiagge libere con il personale della City Service, che prevede tre postazioni a San Tommaso, Casabianca e Marina Palmense, dalle 10 alle 18. Il Comune ha aggiornato la cartellonistica sulle spiagge e ricorda la dotazione di defibrillatori e sedie job per persone con disabilità, da prenotare ai punti informativi.

Fermo Summer Bus





Torna il Fermo Summer Bus, la navetta in collaborazione con Steat, che farà la spola dal mare alle bellezze del centro storico. Sempre gratuita il mercoledì, il giovedì avrà un ticket di 2,35 euro per ogni corsa. Per ogni necessità si potrà chiamare un numero unico di accoglienza turistica, lo 0734343434, operativo dalle 9 alle 19, anche tramite whatsapp. Il call center, in italiano ed inglese, fornirà informazioni su itinerari, servizi, indicazioni per mangiare e soggiornare, orari dei musei e dei principali servizi. Sarà disponibile sul litorale il wi-fi gratuito, realizzato in collaborazione tra Regione Marche e Comuni costieri. Per navigare gratuitamente basta registrarsi al sito web della Regione. Lido ospita come ogni anno i centri estivi, che sono partiti in questi giorni con il secondo turno. I bambini iscritti da 6 a 14 anni partecipano alle attività in spiaggia con gli educatori di Aics e Palestra Sirius. Preziosa la collaborazione degli stabilimenti balneari (hanno aderito Bagni Anna, Mauna Loa, Il Sombrero, Ondina, Paradise Beach, Rivazzurra, Malù, Il Kinghino, Doppio Zero, Il Grillo, Baladì Beach, Nove Nove), che hanno donato in prestito un lettino alle colonie marine. «Gli chalet hanno dato pronta disponibilità alla proposta che abbiamo formulato insieme al consigliere Massimo Ferroni – commentano gli assessori Annalisa Cerretani e Mirco Giampieri – Un sostegno importante da parte di attività private che non hanno esitato a fornire collaborazione a beneficio della collettività».