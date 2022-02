«I no vax? Sono clienti anche loro». E il maglificio apre in strada. Ecco dove le vendite si fanno outdoor per non penalizzare nessuno

FERMO - Comprare un maglione senza avere il Green pass? A Servigliano si può. L’idea è del Maglificio G.D.B. che ha spostato i capi d’abbigliamento all’aperto, davanti al negozio. Così, i clienti non devono per forza entrare e gli affari sono salvi. Almeno, questa è l’intenzione.



Sperimentata domenica scorsa, quando la certificazione verde non era ancora obbligatoria per fare shopping. Uno stratagemma che ha attirato la curiosità dei passanti. «L’idea – spiega il titolare Giovanni Di Biagio – è nata perché molti nostri clienti non hanno il Green pass e sono no vax. Così, possono acquistare senza problemi. È un modo per andare incontro alle loro esigenze, perché anche loro hanno il diritto di vestirsi». Ieri, davanti al negozio, il bancone coi vestiti non c’era.

«Quella era una provocazione. Quello che faremo è chiedere ai clienti quello che vogliono e portarglielo fuori. Del resto, anche in negozio, non è che facciamo toccare tutto. Ci dicono quello che cercano e li indirizziamo verso il settore giusto. E, poi, fuori, c’è anche uno spazio dove possono cambiarsi. Mettiamo un separé ed è fatta. Speriamo che, oltre a non perdere i clienti storici, ne arrivino di nuovi», dice il commerciante. Per il quale la certificazione obbligatoria per entrare nei negozi è «una sorta di castigo per ghettizzare i no vax, mentre noi gli andiamo incontro, visto che oggi stare su in piedistallo ad aspettare i clienti non porta a niente e bisogna adattarsi alle loro esigenze».



Ma ieri è stato il primo giorno di Green pass obbligatorio anche per entrare negli uffici pubblici, in banca e alle poste. Queste ultime, per evitare intoppi, hanno anticipato il pagamento delle pensioni. Così, ieri, grossi problemi non ce ne sono stati. Nella maggior parte degli uffici postali, all’ingresso, c’era un addetto che dava una mano coi controlli. Che si fanno con la macchinetta da cui si prende il numerino per la fila. Qualche disagio l’hanno avuto gli anziani, aiutati dai più giovani a districarsi con le verifiche. A Fermo, nell’ufficio postale di via Vecchi, a un certo punto, un uomo ha perso la pazienza. «Non è possibile. Non si può diventare matti così. È da un quarto d’ora che provo e non funziona», andava dicendo, mentre spostava avanti e indietro il cellulare sotto il lettore che non dava segni di vita.



Scene simili nella sede centrale, in piazzale Azzolino, dove una dipendente delle Poste ci ha messo un bel po’ a far capire a un anziano che il Green pass che le stava mostrando era vecchio e che era per quel motivo che il sistema non lo riconosceva. Più tranquilla la situazione in viale XXV Aprile. «Siamo all’inizio e dobbiamo capire come funziona», diceva un uomo in fila. «È una sicurezza in più. Lo dovevano mettere prima, così la gente si vaccinava», il parere di una donna. Musi lunghi tra edicolanti e tabaccai. Anche se, alla fine, per loro, i controlli saranno a campione, è proprio l’idea del Green pass a non andare giù. Così, per non perdere clienti, alcuni si dicono pronti a portare la merce fuori dalle attività. Particolare la situazione dell’edicola davanti al carcere. Che è all’aperto, ma dove devi, comunque, entrare, per cui il Green pass serve. Il titolare, visibilmente contrariato, ieri non ha voluto commentare la novità.



Quello in piazzale Azzolino, invece, l’ha presa con filosofia: «Non c’è un’anima in giro. Anche volendo, a chi lo chiedo il Green pass?», si domandava. Controlli a campione anche nei negozi che, per sicurezza, il primo giorno, hanno abbondato nel timore di poter incorrere in controlli ed eventuali sanzioni. La maggior parte, all’ingresso, ha messo un cartello che ricorda l’obbligo della certificazione. «C’è chi mi ha ringraziato per avergliela controllata», raccontava un commesso di Dorabella, al centro commerciale di Campiglione. Una cliente faceva sì con la testa. «Certo, perché non è affatto scontato», diceva. Mentre una commessa del negozio di articoli sportivi King parlava di «gente che ha detto che non verrà più» e di «quelli che hanno il Green pass e che non sono contenti perché dicono che controllarlo è solo una perdita di tempo».

