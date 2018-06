Pulisce il giardino di casa e un serpente le striscia sul piede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Una donna stava pulendo il giardino di casa quando un serpente le è strisciato sul piede. Dopo un attimo di smarrimento e paura ha pensato di lanciare un urlo per chiedere aiuto al marito che era in casa. Il rettile, però, all'acuto della donna ha pensato bene di filare via imbucandosi in una fessura della rete metallica che delimita il terreno e, come si dice, ha fatto perdere le tracce. La donna, spaventata, è corsa in casa per informare il marito, intento a schiacciare un pisolino, dell'accaduto e dare la caccia al serpente. Ma oramai era troppo tardi.