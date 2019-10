Fermo, trovato senza patente due volte in un'ora: maxi multa e auto sequestrata

FERMO - Il personale della Sezione della Polizia Stradale si è trovato, la notte scorsa, a sanzionare per guida senza patente, per ben due volte nell’arco di poche ore, lo stesso automobilista che, per tale motivo, ha finito per accumulare contravvenzioni per oltre 11 mila euro, il fermo di due veicoli per tre mesi e il sequestro di un uno dei due.

Ubriaco in auto, danneggia un furgone e fugge: rintracciato e denunciato

Macerata, aveva i documenti falsi arrestato al casello camionista ucraino

Intorno alle 2 dell’altra notte la pattuglia ha fermato per a controllo un veicolo alla cui guida il conducente, residente a Porto Sant’Elpidio, è risultato privo della patente di guida e, per tale motivo, è stato sanzionato anche con il fermo del veicolo per 3 mesi. Dopo circa un’ ora gli stessi agenti della polizia Stradale hanno intimato l’alt ad un altro veicolo che ha tentato di darsi alla fuga. Inseguito immediatamente dagli uomini della Stradale, è stato costretto a fermarsi dopo un breve inseguimento: era sempre lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA