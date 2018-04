Spaccio di droga armi ed estorsioni, il Riesame scarcera uno dei 10 arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tribunale dei Riesame di Ancona ha disposto la scarcerazione di U. E., albanese di 31 anni, titolare di una concessionaria di import auto nel Fermano. L’uomo era finito in carcere con l’operazione Biancaneve, condotta dalla Guardia di Finanza, insieme ad altre nove persone. Il difensore Maurizio Cacaci, subito dopo l’arresto del suo cliente ha presentato ricorso al Tribunale de Riesame che ieri ha accolto le istanze del legale disponendo l’immediata scarcerazione del suo assistito.Non sono state ancora rese note quali sono le motivazioni del Riesame che ha deciso di scarcerare l’imputato ma l’ipotesi che si fa strada fa riferimento a una possibile carenza di gravi indizi di colpevolezza. Intanto si apprende che al Tribunale del Riesame sono state presentate altre istanze di scarcerazione, per contestare i capi di imputazione per alcune delle altre nove persone finite in carcere, ma a tale riguardo il Tribunale non ha ancora fissata le date per le udienze. Per gli inquirenti si tratta di un sodalizio criminale in grado di immettere sul mercato locale circa 500 grammi di cocaina e 200 grammi di eroina a settimana, per un valore stimato di 70.000 euro settimanali. Contestati a vario titolo spaccio, possesso di armi ed estorsioni.