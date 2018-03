Calunnie un collega finanziere condannato a 2 anni e quattro mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Condannato a 2 anni e 4 mesi per calunnia nei confronti di un collega. Udienza in tribunale a Fermo nei confronti di un finanziere. L’indagine è legata a quella dei tre finanzieri condannati per peculato a fine 2017 e prosciolti per altri reati. Fra loro il finanziere finito di nuovo sotto processo. Secondo l’accusa, infatti, sarebbe l’autore dell’esposto anonimo con il quale si accusava di condotte illecite un quarto finanziere che aveva indagato sui colleghi. Da qui il processo. Il finanziere accusato ingiustamente è stato difeso dall’avvocato Stefano Chiodini.