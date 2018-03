Una sedicenne scappa di casa, ritrovata dalla polizia a Santa Petronilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sparisce dI casa ma per fortuna è stata ritrovata a Santa Petronilla. Ha creato allarme e non poco scompiglio la sparizione di una sedicenne fermana che per 48 ore ha visto un esercito di persone impegnate nella sua ricerca. La ragazzina, da quanto si è appreso, durante la fuga, ha comunque telefonato alla madre per cercare di tranquillizzarla senza però dire con esattezza dove si trovasse. Il Piano di ricerca persone scomparse ha permesso di ritrovarla nel cuore della notte. La sedicenne, nata a Fermo e studentessa presso un Istituto superiore della città, da alcuni giorni, all’oscuro dei genitori, non frequentava la scuola. La denuncia è stata sporta dal padre della ragazza non vedendola rientrare a casa al termine dell’orario scolastico, come era solita fare anche quando non andava a scuola. In relazione alla minore età della ragazza, il Prefetto Maria Luisa D’Alessandro, coadiuvata dal capo di gabinetto viceprefetto aggiunto Francesco Martino, ha da subito attivato l’intero sistema operativo previsto in questi casi, assumendo il coordinamento generale delle ricerche e presidiando l’unità di crisi in Prefettura convocata in seduta permanente.