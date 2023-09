FERMO - Ha riaperto la Don Dino Mancini, anche se, per ospitare gli alunni, dovrà attendere l’inizio delle lezioni, il prossimo 13 settembre: la scuola è stata riqualificata e adeguata sismicamente ed ora è pronta. Una scuola che il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, durante la cerimonia inaugurale ha definito «importante per la città, perché ha rappresentato le difficoltà degli ultimi anni». Aule risistemate, con lavagne tradizionali e di ultima generazione (maxischermi che hanno la funzione di lavagne elettroniche), mensa destinata ad essere ampliata, laboratori, e biblioteca, palestra compresa, che si sta allestendo con le ultime attrezzature da collocare nel locale. Tutti ambienti pronti ad accogliere 205 alunni suddivisi in 11 classi.

APPROFONDIMENTI VALLE CASTELLANA Pugni a calci al medico di guardia, arrestato l'aggressore 20enne: è il suo secondo pestaggio



La battaglia



«Il simbolo – ha detto il prefetto Michele Rocchegiani – di come si può superare una crisi e di come la crisi è diventata opportunità». La primaria più grande della città, la cui storia recente è carica di vicende. «Questa scuola – ha ricordato Calcinaro – è una delle poche danneggiate dal sisma. C’erano interventi da fare già previsti, il tetto doveva essere sistemato a causa di infiltrazioni e parte degli alunni era stata trasferita. Poi il sisma e mentre si stava facendo il progetto per l’adeguamento sismico è arrivato il Covid». Covid che, si ricorderà, aveva imposto una serie di restrizioni.



Il passato



«Le misure – ha detto ancora il sindaco – non hanno permesso l’utilizzo dell’edificio come scuola, le aule non permettevano il distanziamento. È stato quindi centro vaccinale fino a un anno e mezzo fa». Quando, fatta la gara, è stato tempo di svolgere i lavori di adeguamento: rifatti anche i bagni e gli infissi. Per sistemarla sono stati impiegati fondi per la ricostruzione e il commissario per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli, ha voluto trasmettere un messaggio, nel quale ha fatto sapere che «questa scuola rappresenta il ritorno alla normalità, un momento importante per la comunità fermana che si riappropria di questo spazio. Il mio impegno continua per le scuole del cratere». Tra i presenti l’ingegnere Andrea Crocioni, direttore dell’area tecnica dell’ufficio del Commissario per la ricostruzione.



I particolari



«La procedura – ha ricordato – è partita nel 2018, ci sono voluti tre anni per fare il progetto esecutivo e quindi “solo” due per realizzarlo». L’emozione di chi dovrà esserci è tanta a cominciare dai docenti, ma anche dai genitori e dai bimbi che dovranno frequentarla e che, una volta tagliato il nastro, dopo la benedizione del parroco don Salvatore Sica, non hanno esitato a correre dentro, a entrare ciascuno nella propria aula, per vedere com’era e come sarebbero stati dalla prossima settimana. «In questi spazi – ha detto la vice dirigente Ylenia Pagliari – noi potremo crescere accanto a loro, ai nostri alunni, del resto è anche questa la nostra vocazione. L’augurio è che sia davvero un buon inizio di anno scolastico».



Le prospettive



Per la scuola elementare che si trova lungo viale Trento accanto allo stadio Recchioni, quindi, è tempo di nuovi inizi. «Ringrazio tutti – ha aggiunto il sindaco Calcinaro – per la comprensione. Siamo andati avanti tutti insieme, e non era scontato, questo, durante i lavori. Vorrei ringraziare tutti, in primis l’ufficio tecnico, con l’assessore Ingrid Luciani». Ma non è tutto, perché il sindaco Paolo Calcinaro ha ricordato il progetto della nuova mensa. «Sono arrivati nuovi fondi Pnrr – ha detto – la notizia è arrivata mentre ultimavamo i lavori di adeguamento. Realizzeremo una struttura contigua di circa 54 metri quadrati, che sarà utilizzata come nuova mensa e permetterà di avere una maggiore vivibilità degli spazi».