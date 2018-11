Ritrovata la scultura del Sansovino rubata 20 anni fa a San Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Era sparita più di 20 anni fa dal monumento funebre di Ludovico Euffreducci posto nella cappella di famiglia situata all’interno della Chiesa di San Francesco. Una perdita immensa per il patrimonio culturale fermano colmata grazie al lavoro del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze che ha rinvenuto il capolavoro del Sansovino. «Credo che sia un ottimo segnale, il mio grazie va al Nucleo Tutela Patrimonio dei Carabinieri che anni fa aveva già portato a Fermo la lettera di Cristoforo Colombo. Un buon segno per la comunità fermana e per quella di San Francesco che spero presto potrà rivedere questa scultura dentro la chiesa». Il recupero verrà presentato mercoledì prossimo alle 11.30 nel Museo Diocesano del duomo, alla presenza del prefetto Maria Luisa D’Alessandro, dei rappresentanti dell’Arcidiocesi di Fermo, del sindaco Paolo Calcinaro ,del comandante provinciale dei carabinieri di Fermo Antonio Marinucci.