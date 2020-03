Fermo, scoppia l'ennesima rissa e spuntano fuori ancora i coltelli: blitz della Finanza

FERMO - Controlli straordinari antidroga sabato sera e ieri mattina e pomeriggio a Lido Tre Archi, Guardia di finanza con le unità cinofile nei pochi locali aperti e in strada. Sabato all’ora di cena c’è stata l’ennesima rissa tra extracomunitari, finita nel sangue.

Ma all’arrivo della polizia erano spariti. Tutto era partito dalla via dei bar, Aldo Moro, quella che fa preoccupare anche nei giorni dell’isolamento. E risulta che anche stavolta siano spuntati coltelli così dal nulla. Lo riferisce la gente del posto, qualcuno ha segnalato al 113 ma nel giro di pochi minuti si sono volatilizzati i protagonisti della mattanza. All’origine della quale c’è il solito regolamento di conti per le piazze dello spaccio. In poco tempo sono arrivate le Fiamme gialle con i cani per una vasta attività di controllo protrattasi per tutto il weekend. Monitorati una decina di soggetti che erano in giro tra le 18 e le 20 . Non risultano sequestri né denunce ma le operazioni sono in corso. Tre sospetti sarebbero nel mirino della questura. Nonostante continui incessante l’attività dei finanzieri per reprimere lo spaccio, gli esercenti sono esasperati, si sentono accerchiati dal gruppetto di malviventi che hanno l’aria di voler fare il buono e il cattivo tempo in riviera. La rissa di sabato sera e i controlli antidroga sarebbero collegati. Sono stati impegnati i finanzieri del comando provinciale con l’ausilio dei cani, con i quali i residenti della zona hanno ormai familiarizzato, tant’è visibile la loro presenza. I giri che si registrano sono sempre gli stessi, lo spaccio incide purtroppo gravemente sulle attività esistenti e a ricaduta sull’economia locale.



