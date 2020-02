Fermo, in sella allo scooter travolge due studenti davanti a scuola e scappa: caccia al pirata

FERMO - Incidente in via Salvo D’Acquisto a Fermo dove uno scooterista investe due alunni e scappa. L’episodio si è verificato nel primissimo pomeriggio di ieri, lo scooter ha urtato i due studenti mentre stavano attraversando la strada a due passi dall’Ipsia.

Uno dei due ha riportato solo lievi lesioni, l’altro è finito su un’auto in transito, ferma proprio per l’attraversamento degli studenti. Il ragazzo finito contro la vettura è stato soccorso dai sanitari della Croce Verde di Fermo e dell’automedica della Croce Azzurra Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Lo scooterista ha fatto perdere le proprie tracce e sul posto, per la ricostruzione di quanto avvenuto, sono andati gli agenti della polizia locale del capoluogo. Ora è caccia al centauro pirata.

