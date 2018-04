Lutto a Fermo, all'età di 55 anni è scomprso l'imprenditore Massimo Pallotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Lutto a Fermo per la scomparsa, dopo aver combattuto contro un male incurabile, a 55 anni dell'imprenditore Massimo Pallotti. Con Massimiliano Cisbani era socio fondatore della Petres snc, azienda fermana specializzata nella lavorazione dei marmi.Cordoglio arriva unanime da Fermo, una città che Massimo amava e dove era conosciutissimo. Sia il sindaco Paolo Calcinaro che il consigliere delegato al centro storico Luigi Rocchi lo hanno ricordato su Facebook. La Petres è stata fondata nel 1999 proprio da Pallotti e Cisbani. E' un'azienda artigianale in grado di realizzare qualsiasi prodotto su progetto altrui o con design proprio, ed accanto alle classiche lavorazioni esegue decorazioni, intarsi e bassorilievi, rigorosamente a mano, sempre unici e dallo stile inconfondibile, quasi "gioielli nel tempo".Molto vasta, ancor più se rapportata al tempo, è la produzione che l'azienda può vantare, incentrata sull'arredamento (sia d'interni che d'esterni) di palazzi, casali, rocche, ville, negozi e boutique, in tutta Italia e nelle capitali dei più importanti Paesi al mondo: New York, Hong Kong, Dubai, Parigi, Londra, Madrid, Berlino, Amburgo, Rotterdam, Amsterdam, Mosca, Istanbul.