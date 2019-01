Schianto tra due auto dopo una curva: un giovane finisce all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Una carambola tra auto e un giovane ferito in un incidente stradale che si è verificato a Capodarco. L’impatto si è verificato sulla strada che collega Capodarco a Fermo. Due e auto coinvolte una Lancia Ypsilon e una Citroen. Sul posto una pattuglia della polizia per i rilievi e i vigili del fuoco di Fermo oltre ai sanitari della Croce verde della Croce azzurra e l’auto medica di Sant’Elpidio a Mare.Nessuna grave conseguenza per l’uomo al volante della Ypsilon mentre il ragazzo che guidava la Lancia è stato soccorso e trasportato all’ospedale dove è stato preso in cura dai sanitari. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Molti i danni alle auto. L’incidente è avvenuto in un punto buio della strada dopo una semicurva e non è da escludere che una delle cause possa essere stata il manto stradale bagnato e reso particolarmente viscido. L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.