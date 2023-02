FERMO - A distanza di qualche settimana si è registrata un’altra rissa tra studenti, ieri mattina, nella zona del terminal, crocevia dei pullman soprattutto di pendolari da e verso Fermo. «Purtroppo non è il primo caso – ha commentato il sindaco Paolo Calcinaro – ma forse è il più grave per numero di partecipanti». Stavolta i ragazzi protagonisti della scazzottata sarebbero stati una decina fra i quali due stranieri.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Vigile urbano travolto da un treno, choc a Marina Palmense: «Una persona straordinaria»



Il movente



All’inizio qualcuno ha temuto che i motivi che hanno scatenato la rissa al terminal fossero legati a una matrice politica come è avvenuto a Firenze. Ipotesi però che gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto escludono. Probabilmente la miccia del tafferuglio è stata accesa in istituto per poi deflagrare all’uscita dalla scuola. A scongiurare che il tafferuglio potesse avere conseguenze ben più gravi di qualche livido è stato il pronto intervento della polizia municipale.

«Anche per chi guarda e incita ci possono essere conseguenze penalmente rilevanti - aggiunge il sindaco Calcinaro - Comunque identificheremo tutti». Eccesso di protagonismo, voglia di apparire, disagio sociale? Molteplici possono essere le cause. «Siamo disposti a concedere spazi e momenti di aggregazione per i giovani, ma in questi casi poi scatta la massima repressione. Il luogo dove è avvenuta la rissa verrà presidiato nei prossimi giorni e non ci saranno dubbi a identificare e denunciare penalmente».



La promozione sociale



Tra gli spazi e le attività, proprio nel terminal, si ricorda il progetto della social radio “Mamma esco a fare due passi”, promosso da comune e Ambito Sociale 19. Terminal è il progetto di promozione sociale dedicato ai giovani del Fermano, promosso dall’Ambito territoriale sociale 19, in collaborazione con Comune di Fermo, Servizio territoriale dipendenze patologiche Area vasta 4, Comunità di Capodarco e Steat. È previsto il progetto di promozione sociale No Neet e la web radio Mamma esco a fare due passi.

«Un’azione di prossimità che diviene punto di accesso alle altre progettualità che la rete sociale, sanitaria e culturale offre ai giovani» disse Calcinaro che ha sempre ricordato come il «nemico da combattere sia rappresentato dalla noia ed il disagio che ne consegue».