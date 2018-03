Scazzottata davanti a un bar, arriva la polizia un uomo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Forse un appellativo di troppo, un’accusa gratuita. E in un secondo si è passati dalle parole alle mani, con pugni sferrati all’impazzata. Due uomini sono stati protagonisti di una violenta colluttazione nei pressi dell’arco di San Giuliano, a due passi da un bar. Non si sa quali siano stati i motivi che hanno spinto i due allo scontro fisico. Ma resta il sangue sull’asfalto. Uno dei due, infatti, ha riportato un taglio all’arcata sopraccigliare.E solo grazie al tempestivo intervento degli agenti del commissariato di Fermo, la situazione non è ulteriormente degenerata. Qualcuno, infatti, sentendo le grida dei due, si è avvicinato e ha notato cosa stava succedendo in strada. Da lì, fortunatamente, la provvidenziale telefonata alla polizia. E, di riflesso, al 118. In men che non si dica, infatti, sul posto sono arrivati, a sirene spiegate gli agenti del commissariato di Fermo e i sanitari della Croce verde del capoluogo di provincia. E mentre i primi sedavano, seppur a fatica, gli animi dei due sfidanti , i militi della pubblica assistenza fermana prendevano in cura il ferito. Una volta separati e riportata la calma in strada, i poliziotti hanno iniziato a indagare sulle cause che hanno provocato la colluttazione.