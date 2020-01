Fermo, la scarpiera cade e la travolge: paura per una bimba di 3 anni. Arriva l'eliambulanza

FERMO - Paura ieri mattina per un incidente domestico nel quale è rimasta coinvolta una bambina di appena 3 anni che, per fortuna, non ha poi riportato gravi conseguenze. Addosso alla piccola è infatti caduto un mobile, in particolare una scarpiera, e immediato è stato l’sos da parte dei familiari più che giustificato data la tenera età anche se la piccola è sempre rimasta vigile anche durante i primi interventi da parte dei sanitari.

Il soccorso si è immediatamente attivato e la bambina è stata presa in cura dai sanitari della Croce verde di Fermo. La centrale operativa del 118, in contatto con i militi sul posto, ha deciso di attivare anche l’eliambulanza di Marche Soccorso, ma soltanto precauzionalmente. E infatti Icaro è atterrato da lì a brevissimo nel piazzale del Super8 a Campiglio di Fermo. Lì i sanitari dell’elisoccorso hanno preso in cura la bimba per poi alzarsi in volo alla volta del Salesi di Ancona.

