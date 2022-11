FERMO - Passo avanti fondamentale nelle procedure per arrivare all’ammodernamento di un ulteriore segmento della strada Statale Valdaso. E’ stato completato il progetto esecutivo da parte dell’Anas. I lavori riguarderanno il tratto dal km 33,200 in zona Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano al km 35,800 nel territorio di Montefalcone Appennino, fino al bivio Vignola-San Biagio. Dunque una modifica che riguarderà in questo caso altri 2 km e 600 metri. Tragitto in gran parte sotto il territorio del Comune montefalconese.

I particolari

Un progetto di fondamentale importanza per eliminare la parte viaria più pericolosa e stretta ancora rimanente nella zona verso la montagna, in direzione Comunanza. L’opera, in direzione Comunanza-Valdaso, si allaccia con l’ultimo dei due tratti già ampliati e modernizzati. Quindi, una volta realizzata, saranno circa 6 km quelli complessivamente trasformati della Statale Valdaso in un’arteria viaria più sicura e ampia, eliminando tutte le curve pericolose e con maggiore prospettiva visiva, rispetto al precedente assetto, frequente teatro di incidenti in alcuni punti.

La spesa

Il nuovo intervento di miglioramento viario sarà sostenuto economicamente da un finanziamento di circa 5 milioni di euro, derivanti dalle donazioni, tramite gli sms, che erano arrivate dopo il sisma del 2016. Importo che la precedente amministrazione regionale aveva deciso di destinare all’ammodernamento di questo ulteriore segmento, inserendolo nel Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione post terremoto. Un’opera per la quale si era anche speso molto il sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni, considerando che una migliore viabilità della Valdaso va molto a vantaggio anche delle numerose aziende industriali e artigianali di Comunanza, area motore dell’economia montana a cavallo fra Fermano, Ascolano e Maceratese. Infatti la 433 Valdaso, è una strada molto trafficata, anche da molti mezzi di trasporto pesanti, dal lunedì al venerdì principalmente per scopi lavorativi, nonché auto e moto nei giorni festivi e periodi di ferie per motivi turistici, specialmente dalla primavera all’autunno.

La lunghezza

Infatti con i suoi circa 45 km totali di lunghezza da Comunanza a Pedaso, la Statale rappresenta l’arteria più breve per collegare la costa, quindi l’autostrada A14 e la ferrovia, con la zona montana dei Sibillini. La nuova opera contribuirà notevolmente a favorire il turismo rendendo più agevole il raggiungimento dell’area dei Sibillini e delle sue bellezze naturalistiche, sia dell’Ascolano che del Fermano, provenendo dalla zona marina e dall’autostrada, abbreviando i tempi di percorrenza e rendendo più sicuro, rapido e piacevole il percorso. Intervento quindi che contribuirà marcatamente a favorire il rilancio economico-produttivo dell’area montana.

I sindaci

Soddisfazione per i sindaci di Montefalcone Appennino Giorgio Grifonelli e di Santa Vittoria in Matenano Fabrizio Vergari. Intanto ci si muove anche sul fronte della Monti-Mare sulla Valtenna. Per il progetto del segmento Amandola-Servigliano, attualmente il più impervio e pericoloso, sono già stati stanziati 4 milioni di euro e altri 30 saranno destinati al primo stralcio dell’opera.