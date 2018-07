Cocaina nascosta tra i rovi I carabinieri sequestrano un barattolo pieno di ovuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - i carabinieri di Fermo hanno individuato e sequestrato 200 grami di coccina nascosta tra le sterpaglie. Un cacciatore che stava addestrando il cane in località Valle della Morte del Comune di Sant’Elpidio a Mare,ha telefonato al Comando Provinciale di Fermo segnalando la presenza sotto alcuni rovi di un barattolo in vetro pieno di riso e ovuli contenti sassi bianchi rivestiti in cellophane. Una volta arrvati sul posto i carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti identificando il materiale in ovuli di cocaina in sasso per un peso di circa 200 grammi. Il materiale sequestrato sarà ora sottoposto agli esami di laboratorio per identificarne la qualità e la provenienza. L'Arma ha subito avviato indagini.