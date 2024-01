FERMO - Bene i cantieri, ma poi negli ospedali cosa mettiamo? I servizi ci sono? E i medici? E’ quanto rimarcano a più riprese i sindaci del territorio mentre proseguono i cantieri a Campiglione di Fermo e Pian di Contro di Amandola. Per quest’ultimo, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, siamo ormai agli sgoccioli. I lavori dovrebbero essere completati entro la prossima estate.

L’iniziativa

A rassicurare le istituzioni è ora l’Ast che riferisce sull’incontro per fare il punto sulle opere in corso e sui nuovi finanziamenti. La Regione, rimarca l’Azienda sanitaria, prosegue spedita nel lavoro per la realizzazione dei due nuovi ospedali del Fermano e l’altra mattina l'Ast di Fermo, guidata da Roberto Grinta, nello specifico con il suo Gruppo tecnico di lavoro, si è riunita per definire ulteriori dettagli nell'iter di realizzazione complessiva dei due nosocomi. Focus, in particolare, sull'ospedale di Amandola, quello con la scadenza temporale di ultimazione dei lavori più ravvicinata. Nel corso della riunione del Gruppo di lavoro, costituito da professionisti dell'Ast che si interfacciano costantemente con la direzione lavori Rup, sono stati definiti alcuni passaggi tecnici molto importanti per entrambe le due nuove strutture sanitarie. Per ciò che riguarda l'ospedale dei Sibillini, grazie alla Regione, l'Ast di Fermo ha già avviato l'iter propedeutico all'acquisto di una Tac (entro marzo-aprile), due diagnostiche Rx, due ecografi, un ortopantomografo, i testa letto, la cucina, la mensa e la hall per l'entrata principale dell'ospedale. Il tutto per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Le procedure per le gare di acquisto sono in fase di realizzazione. «Il nuovo ospedale di Fermo e il plesso ospedaliero di Amandola - spiega il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – sono strutture su cui la Regione ha investito risorse importanti, al fine di garantire appropriatezza, professionalità e prossimità dei servizi sanitari. In particolare Amandola sarà un ospedale di zona disagiata con attività di emergenza-urgenza per rispondere alle emergenze delle zone interne, gravate dall’isolamento e dalle profonde ferite del sisma». Nei giorni scorsi lo stesso sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli si era detto soddisfatto per la celerità del cantiere e aveva ribadito la necessità di essere rassicurato sia sugli strumenti a disposizione che sul personale, visto che già ci sono buchi preoccupanti a Fermo e quindi si temono difficoltà nel reperire sanitari a sufficienza per Amandola. L’importante è che sia davvero garantito il punto di primo intervento, un pronto soccorso utile per tutte e tre le province meridionali delle Marche visto che Amandola può diventare un punto di riferimento importante sia per l’Ascolano che per il Maceratese.