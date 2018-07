Anziano scippato da tre banditi in scooter mentre attraversa la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO Lo hanno seguito e al momento giusto sono entrati in azione scippandogli il marsupio che conteneva contante e gli effetti personali. La vittima è un anziano che è stato aggredito da tre loschi individui in sella a uno scooter. E’ successo a Lido San Tommaso dove tre balordi hanno scippato un anziano mentre stava attraversando in strada. I tre lo hanno seguito aspettando il momento opportuno per entrare in azione.L’allarmeL’uomo non si è accorto di nulla salvo quando si è visto scippare il borsello. Stava cercando di attraversare via La Malfa quando i tre banditi gli sono arrivati alle spalle e con un gesto rapido gli hanno strappato il marsupio e si sono dileguati nel nulla. All’interno, c’erano pochi effetti personali, e qualche centinaio di euro in contanti. L’allarme è stato immediato con una pattuglia di carabinieri arrivata per raccogliere la testimonianza della vittima e avviare le indagini nel tentativo di identificare i tre malviventi.