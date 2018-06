Divampa un incendio a San Marco alle Paludi Bruciati 4 ettari di grano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Pomeriggio di paura a San Marco alle Paludi. Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, in un campo di grano di otto ettari. Il bilancio parla di quattro ettari andati distrutti al termine di un pomeriggio di allarme.Sul posto per l’intervento di spegnimento, i vigili del fuoco di Fermo arrivati con tre squadre e sette uomini. Più di due ore di lavoro per domare le fiamme.