L'auto esce di strada all'alba: grave un ragazzo, arriva l'eliambulanza

FERMO - Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6,30 in via Antonino da Fermo, nella frazione Salvano di Fermo.

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, un ragazzo ha perso il controllo dell'auto su cui stava viaggiando: il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorittori: il giovane è stato estratto dalle lamiere e portato all'ospedale regionale di Torrette dall'eliambulanza. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.