Autisti di scuolabus senza cintura. Raffica di controlli, decurtati 518 punti, 31 pizzicati alla guida con il telefonino

FERMO - Si è svolta anche nel Fermano, la campagna europea Safety Day organizzata da Roadpol, network europeo delle polizie stradali, con lo scopo di ottenere una giornata a zero vittime sulla strada. La polizia stradale di Fermo ha messo in campo tutte le proprie risorse per contrastare le condotte di guida che favoriscono gli incidenti. Sono stati ben 23 i posti di controlli, 268 i veicoli fermati, 121 le sanzioni amministrative elevate per un totale di 518 punti della patente decurtati. In particolare sono stati 86 i conducenti che non avevano allacciato le cinture di sicurezza, tra cui due autisti di scuolabus durante lo svolgimento del servizio.





Trentuno gli automobilisti sorpresi alla guida col telefono in mano, 36 le violazioni legate all’eccesso di velocità. Facendo un raffronto con la medesima campagna svolta nel 2019 si è notata una mutata attenzione alla salvaguardia del trasporto dei più piccoli, anche alla luce delle novità introdotte in materia di dispositivi antiabbandono. Infatti, i controlli estesi anche nei pressi delle scuole infanzia hanno evidenziato l’assenza di violazioni sui sistemi di ritenuta (seggiolini ed alzate), su una moltitudine di vetture controllate. «E’ un dato positivo e confortante - commenta il dirigente della sezione polizia stradale Ernesto Bamonti - che dimostra una maggiore consapevolezza verso le categorie più vulnerabili».

