Rubano la moto al figlio il padre insegue i ladri e riesce ad acciuffarne uno

FERMO - Sono entrati in azione nella notte, in due, con l’obiettivo di rubare uno scooter di un ragazzo alla periferia di Fermo. Ma ai ladri il colpo è andato male perchè il padre del ragazzo si è accorto del furto ed è intervenuto inseguendo i ladri in fuga e riuscendo a bloccarne uno mentre i complice è riuscito a fare perdere le tracce. Il merito in verità è del cane che ha sentito la presenza dei ladri e ha iniziato ad abbaiare allarmando il padrone. E’ successo intorno alle due di notte alla periferia ovest di Fermo.