Rubano un pc nella sede di Confindustria a Fermo, ritrovato sopra una bicicletta abbandonata

FERMO - Continuano i servizi di controllo del territorio svolti dal personale della Questura di Fermo unitamente ai cinofili della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Carabinieri, e alla Polizia Locale di Porto Sant’Elpidio nei comuni di Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e il quartiere di Lido Tre Archi di Fermo.

Ritrovato il computer rubato nella sede di Confindustria a Fermo

In particolare a Lido Tre Archi l’attenzione degli uomini della Questura è stata attirata da una valigetta di colore nero abbandonata su di una bicicletta dietro ad una colonna in via Togliatti. All’interno della stessa gli agenti hanno rinvenuto un computer trafugato appena 3 giorni fa all’interno della sede di Confindustria di Fermo e riconosciuto immediatamente dagli operatori grazie alla recente denuncia di furto.