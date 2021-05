Esce dal carcere e ruba un’auto, un fermano di 49 anni scoperto dai carabinieri. Incredulo il proprietario dell'utilitaria

FERMO - Un’azione tempestiva che ha portato alla restituzione dell’auto rubata a un cittadino di Monte Urano. Anche questa volta i carabinieri della compagnia di Fermo sono riusciti a rintracciare un’auto rubata e restituirla al legittimo proprietario. Il furto è avvenuto mercoledì. Un cittadino di Monte Urano, aveva denunciato il furto della sua Fiat Tipo nuova di zecca, avvenuto nottetempo.

Ma, nella tarda serata di giovedì con una notevole tempestività i militari della stazione di Fermo, coordinati dal maresciallo maggiore Matteo Santoro, e quelli della sezione operativa di Fermo, coordinati dal sottotenente Oskar Luciani che hanno realizzato un servizio ad hoc sono riusciti nel proprio intento di rintracciare l’automobile. Sono scese in campo dunque due squadre specializzate in materia: gli uomini dell’Arma dopo un lungo servizio di controllo, pedinamento e osservazione, hanno così bloccato a Monte Urano, località Triangolo, la Fiat Tipo rubata, alla cui guida è stato identificato un 49enne fermano, già noto alle cronache giudiziarie, che era stato scarcerato proprio poche settimane fa, dopo un periodo di detenzione per aver commesso reati analoghi.

L’uomo, immediatamente sottoposto a perquisizione sul posto, è stato trovato in possesso del “kit del piccolo scassinatore”, ovvero di diversi arnesi ed altri oggetti idonei allo scasso ed al travisamento del volto, tutti poi sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Portato in caserma, il 49enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo con l’accusa di ricettazione di autovettura provento di furto, e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Purtroppo per lui, però, le contestazioni non sono finite. Gli uomini in divisa lo hanno anche sanzionato per guida senza patente perchè non l’aveva mai conseguita, e per violazione della normativa nazionale anticovid-19, con riferimento alla sua circolazione oltre il limite orario consentito, senza alcuna valida motivazione, se non delinquere.



Il veicolo recuperato è stato così restituito al legittimo proprietario che, probabilmente, non sperava in tanta celerità e fortuna.

