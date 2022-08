Ruba una scooter e durante l'inseguimento con i carabinieri investe un ciclista

FERMO - I carabinieri di Fermo hanno intercettato nel centro di Porto Sant’elpidio, uno scooter che, quella stessa mattinata, era stato rubato a Civitanova Marche. i carabinieri hanno intimato l’alt al conducente del veicolo il quale, piuttosto che fermarsi, prima tentava di investire i militari e poi, non riusciendovi ha imboccato a tutta velocità una strada in contromano, tentando la fuga per assicurarsi l’impunità. A causa della sua spericolata condotta di guida, però, il malvivente ha investito un turista a bordo di una bicicletta. Il ladro è subito bloccato dai carabinieri è stato identificato in un 25nne tunisino senza fissa dimora sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. sottosto a perquisizione personale e veicolare, l’extracomunitario è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, del genere proibito; nel bauletto portaoggetti della moto, invece, i militari trovavano occultato un grosso coltello da macellazione, tipo mannaia. Il tunisino è stato denunciato